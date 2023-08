Gisele Bündchen emociona com declaração para o filho do ex: 'Estarei sempre aqui'

Rio - A modelo Gisele Bündchen, de 43 anos, surpreendeu internautas ao postar uma declaração de aniversário para o "ex"-enteado e filho do jogador Tom Brady, de quem se separou há pouco mais de 10 meses. Nesta terça-feira (22), a famosa usou as redes para parabenizar o adolescente e foi muito elogiada por sua maturidade.



"Não acredito que você está fazendo 16 anos! Lembro quando você era um bebezinho e agora já está maior do que eu. Tenho muita sorte por te ter na minha vida e sempre estarei aqui para você, não importa o que aconteça! Te amo muito!", confessou Gisele na legenda da publicação. No post, ela compartilhou algumas fotos com Jack ao longo dos anos, desde quando se conheceram, quando o menino tinha apenas 2 anos de vida, em 2009, até um registro mais recente, onde os dois comparam sua alturas para mostrar que o "pequeno" já ultrapassou os 1,80 metros da modelo.



Usuários das redes ficaram impressionados com a atitude da famosa, que não deixou o fim do casamento com o atleta afetar sua relação com o enteado: "Madrastas não recebem crédito suficiente", comentou uma pessoa. "O fato de vocês dois sempre colocarem as crianças primeiro, mesmo depois de tudo, é admirável. Você é uma pessoa e uma madrasta incrível", afirmou outra. "A Gisele é prova de que para que uma madrasta e um enteado se deem bem é preciso que a criança esteja cercada por duas mulheres muito maduras: a mãe e a madrasta. Linda relação de carinho e respeito!", admirou uma terceira.

Gisele e Tom foram casados por 13 anos e, além de Jack, que é filho do jogador de futebol americano com sua primeira esposa, Bridget Moynahan, os dois são pais do Benjamin, de 13 anos, e de Vivian, que tem 10.