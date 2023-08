Marília Gabriela responde declaração de Gianecchini com postagem fofa

Rio - Marília Gabriela usou as redes sociais, nesta terça-feira (22), para responder a declaração de Reynaldo Gianecchini durante a participação do ator no podcast "Café com Mussi". Na ocasião, o galã falou sobre como seu casamento com a apresentadora afetou sua vida amorosa. Os artistas, que ficaram juntos por quase nove anos, se separaram há 15 anos.

"Nossa parceria é pra vida e de alma. Sempre fui de me relacionar muito, mas depois da Marília foi difícil. Estou solteiro já um tempão", relatou Gianecchini.

Ao ficar sabendo sobre a declaração do ex-marido, Marília não poupou palavras e escreveu em postagem no Instagram: "Ah…. Baixinho... Giane da minha vida, ficou difícil por aqui também. Para ilustrar definitivamente o que ficou em mim de nossa relação, vou usar um pensamento alheio… e sábio: 'O que passou, passou, mas o que passou luzindo, resplandecerá para sempre.' (Goethe). Só posso dizer Amém, Goethe! Beijos pra vocês, amores outros meus, desta sua, sempre, G.."