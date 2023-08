'Só elogios', afirma Bruna Biancardi sobre mudança para Arábia Saudita

Rio - Bruna Biancardi surgiu nos Stories, nesta terça-feira, e revelou suas primeiras impressões da Arábia Saudita. Grávida do primeiro filho com Neymar Jr, a influenciadora de 29 anos está morando no continente asiático após o atacante ser contratado pelo time Al-Hilal.

"Estou amando, as pessoas são muito queridas, receptivas, educadas, simpáticas, em todos os lugares que a gente tem ido. Eles dão presente, lembrança do lugar, as mulheres costumam dar abaya, a roupa que elas usam. Muito incríveis", detalhou.



"O calor realmente é de matar. Mas não ficamos fora, a Bianca [amiga] fez um passeio externo, eu acabei não indo porque é muito quente mesmo. Fora isso, só elogios", acrescentou a namorada de Neymar.