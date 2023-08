Após críticas, Chris Flores se emociona ao agradecer apoio recebido por Ratinho

Rio - Chris Flores se emocionou ao vivo no programa "Fofocalizando", do SBT, nesta terça-feira (22), ao se defender das críticas recebidas após sua entrevista com Silvana Taques, mãe de Larissa Manoela. A apresentadora ainda aproveitou para agradecer o apoio recebido por Ratinho sobre o assunto.

"Eu quero pedir perdão a todos pela emoção. Eu tenho tentado me manter firme, mas o que o Ratinho fez ontem, eu não tenho nem palavras para agradecer. Usou um espaço nobre no programa dele e fez isso espontaneamente", disse.

Chris Flores ainda ressaltou que pediu para ninguém defendê-la, nem a própria emissora, e continuou: "Obrigada, Ratinho. Obrigada de coração. Que Deus abençoe sua vida e da sua família enormemente. Muito obrigada! Nessas horas a gente descobre como as pessoas podem trazer para a gente esse amor, essa luz, esse respeito".

Na última segunda-feira (21), Ratinho saiu em defesa da apresentadora durante o "Programa do Ratinho" , no SBT, e parabenizou Chris pela reportagem. "Quero mandar um beijo para uma pessoa muito especial para mim, a Chris Flores. (...) Ela conseguiu dar um furo de reportagem, um assunto do momento. Então, eu quero dar os parabéns pra você", disse o apresentador.

"Você mostrou uma capacidade e profissionalismo na entrevista com a Silvana Taques, mãe da tal Larissa Manoela, e tem muita gente falando bobagem. Você conseguiu mostrar um outro lado desse assunto, que, infelizmente, causa interesse no nosso povo. Falo infelizmente porque é briga de família, é uma coisa que tinha que ser resolvida dentro de casa, não precisava ter nada disso", declarou Ratinho.

Chris Flores faz um desabafo sobre as críticas que recebeu após entrevista com a mãe de Larissa Manoela.



A apresentadora também aproveita para agradecer aos profissionais que deram apoio à jornalista nesses últimos dias.#FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/Xz3NVU04CR — Fofocalizando (@pfofocalizando) August 22, 2023