Claudia Raia aproveita dia ao lado da filha, Sophia, durante viagem na Espanha

Rio - Claudia Raia, de 56 anos, tem se divertido em sua viagem para Mallorca, na Espanha, com sua família. Nesta terça-feira (22), a atriz resolveu postar algumas fotos de um dia que passou curtindo com a filha, Sophia, e as duas foram bastante elogiadas pelos seguidores da artista.



Na postagem, mãe e filha posam para o primeiro clique lado a lado, sentadas em uma mesa do restaurante 'Ca Na Toneta', que fica em Caimari. Os registros seguintes mostram Claudia na frente da entrada da loja, usando um vestido longo branco e com detalhes rendados nas alças, e Sophia completa a ultima foto da seleção sozinha, esbanjando elegância com um vestido verde militar. "Dia das meninas. Te amo, fifi @sophiaraia", escreveu a famosa na legenda da publicação.



Fãs da artista não perderam tempo e foram aos comentários admirar a beleza da dupla de mãe e filha: "Ave! Que gente linda", brincou o maridão, Jarbas Homem de Mello. "Duas obras de arte", elogiou uma internauta. "Família linda! A Sophia tá parecendo uma modelo!", afirmou outra. "Deusas maravilhosas demais", disse uma terceira. "Que elegância, meninas!", pontuou mais uma.