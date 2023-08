Internado no Rio, MC Marcinho tem piora e é retirado de fila para transplante

Rio - MC Marcinho, de 45 anos, teve uma piora em seu quadro de saúde nas últimas 24 horas e foi diagnosticado com uma infecção generalizada, segundo informou a assessoria de imprensa do funkeiro ao site 'g1', nesta terça-feira. Internado há quase dois meses no Hospital Copa D'Or, na Zona Sul do Rio, o cantor foi retirado da fila para o transplante de coração que aguarda.

"Muitas complicações estão surgindo agora e, nesse momento, ele não tem condições de fazer a cirurgia. Ele estava na fila do transplante, mas com o quadro de infecção se agravando, não pode fazer a cirurgia", explicou a assessora do artista, que segue necessitando de "cuidados intensivos" e respira com a ajuda de aparelhos , de acordo com boletim médico divulgado nesta segunda-feira.

Mais cedo, o irmão de Marcinho, Mauro Garcia, foi ao Instagram para apelar aos seguidores por novas doações de sangue e comentou o estado de saúde do famoso. "Amigos, eu estou precisando muito da ajuda de vocês, mais uma vez. A situação do meu irmão piorou e só um milagre de Deus pra que a gente não perca ele. Desde já, obrigado por todas orações. Me ajudem, nosso Deus é o Deus do impossível", declarou o empresário.

Ao DIA, o funkeiro Bob Rum desabafou sobre o sofrimento que amigos e familiares de MC Marcinho têm enfrentado com a internação do cantor. "Tem sido dias angustiantes, sabendo que um irmão tão querido está lutando com unhas e dentes por sua vida. O MC Marcinho é meu colega de trabalho, mas o Márcio é o irmão que o funk me deu. Somos amigos pessoais, de falar sobre os problemas, viajar com nossas famílias, frequentar nossos aniversários e datas importantes. Todos os familiares e amigos estão sofrendo em vê-lo em um estado tão delicado. Não está sendo fácil, mas temos fé que o melhor vai acontecer", declarou o artista.

Portador de cardiopatia e doença renal crônica, Marcio André Nepomuceno Garcia voltou a respirar com ventilação mecânica em 27 de julho, um mês depois de ser hospitalizado. No último dia 11, o cantor sofreu uma parada cardiorrespiratória e chegou a ser intubado em estado grave. Dois dias depois, o dono do hit "Glamurosa" foi submetido ao procedimento que implantou um coração artificial.