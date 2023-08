Beyoncé anuncia data e local de último show da 'Renaissance World Tour' e deixa Brasil de fora

Rio - Beyoncé, de 41 anos, decepcionou inúmeros fãs brasileiros ao confirmar, na madrugada desta quarta-feira, o fim da "Renaissance World Tour" em setembro. No Instagram, a cantora norte-americana não incluiu o Brasil na lista de países por onde ainda passará com a turnê e avisou que os últimos shows ocorrerão nos Estados Unidos.

"A temporada Virgem está sobre nós. Esta tour foi uma alegria e como está se aproximando do seu último mês, meu desejo de aniversário é comemorar com vocês vestindo suas mais fabulosas roupas prateadas para os shows de 23 de agosto a 22 de setembro", pediu ela em um pequeno anúncio publicado nos stories.

"Estaremos cercados em uma bola de discoteca humana brilhante todas as noites, todos espelhando a alegria uns dos outros", finalizou a cantora, que celebra 42 anos no dia quatro de setembro.

No Twitter, fãs lamentaram a decisão da artista de não se apresentar no Brasil. "Beyoncé, eu estou juntando dinheiro, deixei cartão liberado... Beyoncé, não faz isso comigo, Beyoncé!", escreveu uma admiradora. "Beyoncé negou um dos maiores públicos que ela poderia ter tido nessa turnê e é isso", pontuou outro. "Beyoncé, eu nunca vou te perdoar por não trazer a 'Renaissance Tour' para o Brasil… Eu me iludi tanto… Eu quero ver a Beyoncé na prisão, é isso que eu quero ver!", brincou um internauta, decepcionado. "Eu estava passando pano para todas a 'cachorradas' que a Beyoncé estava fazendo, mas deixar o Brasil out [fora] da tour é demais", acrescentou ainda uma internauta.

A "Renaissance World Tour" é a sexta turnê da carreira da estrela norte-americana. Beyoncé começou as apresentações no dia 10 de maio de 2023, em Estocolmo, Suécia e contou com a presença de artistas brasileiros como Ludmilla, Ivete Sangalo e Gkay em suas várias apresentações pela Europa.

