Internado no Rio, MC Marcinho segue dependente de hemodiálise e ventilação mecânica

Internado há quase dois meses no hospital Copa D'Or, na Zona Sul do Rio, MC Marcinho, de 45 anos, teve uma piora em seu quadro clínico nas últimas 72h. De acordo com o boletim médico, divulgado nesta quarta-feira, o cantor permanece dependente do coração artificial, hemodiálise e ventilação mecânica.

"O paciente Marcio André Nepomuceno Garcia, internado no Hospital Copa D’Or desde o dia 27/06/2023, continua sob cuidados intensivos , com piora do quadro clínico nas últimas 72h. Ele permanece dependente do coração artificial, hemodiálise e ventilação mecânica. Toda a equipe do hospital Copa D’Or está dedicada a oferecer a melhor assistência ao paciente e o acolhimento necessário à família e amigos", informa o comunicado.



No Instagram do artista, amigos e familiares voltaram a pedir doações de sangue de todos os tipos para o cantor. "Nosso príncipe mais uma vez precisa da sua ajuda! Se puder fazer a sua doação de sangue para esses dados seremos eternamente gratos!", diz a publicação.

Amigo do cantor, Bob Rum contou ao DIA que o MC está lutando pela vida. "Tem sido dias angustiantes, sabendo que um irmão tão querido está lutando com unhas e dentes por sua vida. O MC Marcinho é meu colega de trabalho, mas o Márcio é o irmão que o funk me deu. Somos amigos pessoais, de falar sobre os problemas, viajar com nossas famílias, frequentar nossos aniversários e datas importantes. Todos os familiares e amigos estão sofrendo em vê-lo em um estado tão delicado. Não está sendo fácil, mas temos fé que o melhor vai acontecer", disse.

Portador de cardiopatia e doença renal crônica, Marcio André Nepomuceno Garcia voltou a respirar com ventilação mecânica em 27 de julho, um mês depois de ser hospitalizado. No último dia 11, o cantor sofreu uma parada cardiorrespiratória e chegou a ser intubado em estado grave. Dois dias depois, o dono do hit "Glamurosa" foi submetido ao procedimento que implantou um coração artificial. Atualmente, o artista segue na fila de transplante, à espera de um coração real.

Neste domingo, Kelly Garcia usou as redes sociais para anunciar que está oficialmente divorciada de MC Marcinho. O ex-casal havia anunciado a separação em 24 de junho, três dias antes da internação. No Instagram, a mulher chegou a dizer que irá se afastar das redes sociais para cuidar de um problema de saúde e afirmou que segue orando pela recuperação do funkeiro.