No dia do aniversário, Gloria Pires pede doações para o Retiro dos Artistas

Hoje é dia de festa para Gloria Pires! A atriz, que está no ar como Irene em "Terra e Paixão", da TV Globo, completa 60 anos nesta quarta-feira. Para comemorar a data especial, a artista ganhou um café da manhã especial da família e mostrou a surpresa através de um vídeo publicado no Instagram. Ela ainda aproveitou a ocasião para para revelar o que gostaria de ganhar de presente de aniversário.



"Bom dia, bom dia, bom dia, glorioses. Hoje é meu aniversário e eu quero começar agradecendo todas as mensagens de parabéns, de carinho", disse ela, que em seguida pediu doações para o Retiro dos Artistas.

"Gente, eu quero amanhecer agradecendo a cada um de vocês que me apoia, que está do meu lado, que torce, que fica feliz com as coisas boas que me acontecem, e quero fazer pedido muito especial. Faça uma doação para o Retiro dos Artistas. É lugar muito especial na minha vida. Meu pai (o ator Antônio Carlos Pires), foi amigo do Retiro, contribuiu muitos anos trabalhando para o Retiro", comentou.

"Eu quero agradecer a todo mundo pelo carinho e pedir que, se alguém quiser me mandar um presente, que mande uma doação para o Retiro, fortalecendo esse trabalho fundamental que é feito com tanto amor. Eu tenho vários colegas que estão morando no Retiro com dignidade e isso aquece meu coração. Tenho essa oportunidade para dar um bom dia para vocês participando dessa minha surpresa matinal, com minha família maravilhosa. Sigamos juntos, indo para a gravação. Muito feliz com essa novela deliciosa, 'Terra e Paixão'", concluiu.

Nos comentários da publicação, vários famosos parabenizaram Gloria. "Amor, te desejo o céu!!! Sua luz e caminhada são inspiradores… toda paz, amor, saúde e muito sucesso", escreveu Zezé Barbosa. "Lindeza.Feliz tudo pra você", disse Reynaldo Gianecchini. "Minha diva! Minha amada! Minha inspiração! Te desejo toda a felicidade do mundo! Te amo", afirmou Viviane Araújo.