Ex-BBB Gabi Martins dá detalhes sobre vida amorosa nas redes sociais: 'Cansada'

Rio - A ex-BBB Gabi Martins, de 26 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para interagir com os fãs e acabou desabafando sobre sua vida amorosa. No Instagram, a cantora admitiu estar vivendo uma fase "cansada" desde o fim de seu namoro com o gamer Lincoln Lau, a quem acusou de traição e afirmou ser tóxico.

"Você está solteira, Gabi?", quis saber um internauta ao que a ex-sister admitiu: "sim". Na sequência, outro seguidor perguntou se ela estaria se relacionando com alguém no momento. "Não estou ficando com ninguém ultimamente. Inclusive, ando bem quieta, por incrível que pareça (risos). Minha fase atual é cansada", confessou a loira.

Na sequência, fãs ainda aproveitaram para questionar o estilo de vida da cantora, considerado "simples" por muitos deles. "Eu sou pé no chão, só isso. Minha mãe já passou dificuldade e me ensinou sobre planejamento financeiro. Não me deslumbro muito. As coisas que eu tenho muito caras são presentes eu não tenho coragem de gastar para mim, não. Prefiro comprar para os outros algo muito caro, mas pra mim não (risos)", ponderou Gabi.