Anitta comenta status de relacionamento com Simone Susinna

O affair entre Anitta, de 30 anos, e o ator Simone Sussina, astro do filme 365 Dias, não se tornou namoro, pelo menos por enquanto. Após trocar beijos com o ator italiano em sua última viagem de férias, a cantora garantiu que está solteira.

"Não estou namorando, estou solteira. Sempre fui", disse ela, que está no Brasil para divulgar seu novo álbum "Funk Generation: A Favela Love Story", em entrevista ao Gshow.

No último domingo, a Poderosa comentou o affair com o ator italiano durante o "Domingão com Huck". O assunto surgiu quando o apresentador comentou sobre as últimas férias da Poderosa e a tatuagem que o ator italiano fez com a ajuda dela.