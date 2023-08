Irmã de MC Marcinho desabafa sobre estado de saúde do funkeiro: 'Nas mãos de Deus'

Rio - Gisa Garcia, irmã de MC Marcinho, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para lamentar a piora do funkeiro, que está internado há quase dois meses no hospital Copa D'Or, na Zona Sul do Rio. No Instagram, ela escreveu um longo desabafo a respeito do estado de saúde do irmão, que lida com problemas cardíacos e permanece dependente de um coração artificial, além de enfrentar uma infecção generalizada.

"Não sou de muito postar e nem de muito falar em rede social. Não somente eu, mas minha mãe e meus irmãos somos reservados em questão a nossa vida. Mas hoje eu quero falar desse cara, meu irmão amado Marcinho. Para muitos ele é o artista , mas pra mim ele é irmão, pai, amigo, parceiro e meu 'fechamento' nas fofocas (risos). Que saudade das nossas conversas. Márcio é um filho e irmão maravilhoso, assim como pessoa, ser humano de coração enorme", iniciou ela sobre o artista, que chegou a entrar na lista de espera por um transplante de coração e rins, mas foi retirado, na terça-feira, por conta da saúde extremamente fragilizada.

"Minha mãe nos criou com muita luta e dificuldade, mas fez com que fôssemos pessoas do bem e de um caráter ímpar. Tenho muito orgulho de você, pois você é um guerreiro, é um cara com muita força. Sou grata a Deus por ter você na minha vida e poder compartilhar ela com você. Estamos há meses na luta com você doente. Só eu, minha mãe, Mauro e você sabemos de fato o que vínhamos passando... Até que você, infelizmente, teve a parada [cardíaca] e as coisas ficaram piores e muito difíceis", lamentou.

"Seguimos juntos com você meu irmão, porque cremos que a última palavra vem de Deus. Amo você muita coisa e cuidar de você e da minha família é um privilégio, porque quem ama cuida e zela. Que possamos continuar orando e crendo que Deus faz milagres e que a sua vida está nas mãos do Deus que faz milagres", concluiu Gisa.