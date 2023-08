'Venci na vida', brinca Sheron Menezzes após pedido de selfie de William Bonner

Rio - Nesta quarta-feira, Sheron Menezzes compartilhou um vídeo do momento em que foi tietada por William Bonner. Na postagem divulgada no Instagram, o apresentador do "Jornal Nacional" pediu uma foto com a atriz que brilhou como a personagem Sol de "Vai na Fé".

"Olha só o fã que me parou para uma selfie. Vocês conhecem esse #tiotiete? Tô ou não tô me achando?", escreveu na legenda. No vídeo, os dois aparecem celebrando o encontro.

"Adivinha quem pediu para tirar uma selfie comigo? Gente, eu venci na vida", afirmou a atriz. "Eu quero tirar uma selfie, sou fã dela", explicou William Bonner. "Gente, eu não estou acreditando", disparou Sheron Menezzes. "Nem eu", brincou o jornalista.