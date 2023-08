Preta Gil encanta com primeiro clique ao lado do filho após operação

Rio - A cantora Preta Gil compartilhou nesta quarta-feira (23) a primeira foto que tirou com seu filho, Francisco Gil, depois da cirurgia que e a deixou livre do câncer . A famosa, de 49 anos, ainda se recupera no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e fez o clique do quarto privado onde está internada.No registro, Preta aparece deitada em sua cama de hospital, fazendo biquinho para a foto com uma sonda acoplada ao seu nariz. Enquanto Francisco, que tem 28 anos, surge mais atrás, sorrindo e já acomodado na cadeira de visitantes do quarto. "Meu bebê", brincou a artista em seus stories do Instagram. última publicação da cantora antes de entrar no centro cirúrgico na quarta-feira passada também foi com o herdeiro . No post, assim como no clique mais recente, a artista fez questão de deixar claro todo o seu amor pelo primogênito, afirmando estar: "Cercada de amor com meu filho, @franciscogil, ao meu lado".