Samuel de Assis atiça fãs com fotos em praia de nudismo: 'Brigadeirão'

Rio - O ator Samuel de Assis abalou as redes ao relembrar uma viagem quente que fez para a Bahia, na praia de nudismo de Massarandupió. Nesta quarta-feira (23), o famoso, de 40 anos, compartilhou uma série de fotos ousadas, em que aproveita um dia na praia completamente pelado, que deixaram seus seguidores em polvorosa.



Na série de registros, que foi intitulada "Flagras Nordestinos", o artista se diverte caminhando pela praia e fazendo diversas poses diferentes, curtindo a liberdade de não ter que usar qualquer tipo de vestimenta. Apesar de estar nu em todas as fotos, Samuel tomou o cuidado de censurar o conteúdo sensível com diversos emojis diferentes, e chegou até a brincar que estava querendo atenção em seu perfil. "Vim biscoitar aqui também", escreveu ele no Twitter.



Fãs não conseguiram se conter e logo foram aos comentários para admirar a beleza do famoso: "Ô Samuel, você não sabe brincar! PARABÉNS!!", escreveu uma pessoa. "SAMUEL, PELO AMOR DE DEUS EU TÔ PASSANDO MAL. APAGA ISSO AGORA", confessou outra. "Que baixaria Samuel, posta mais", pediu uma terceira. "Muito obrigado pelo dom da visão, meu Deus", afirmou mais uma.

Vim biscoitar aqui tbm pic.twitter.com/u2ws9QinJE — Samuel de Assis #VaiNaFé (@samuel_deassis) August 23, 2023