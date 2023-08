Pocah anima fãs ao gravar clipe em praia do Rio: 'Vem muito aí'

Rio - Pocah gravou seu novo clipe, nesta quarta-feira (24), na Praia da Reserva, no Rio de Janeiro. De biquíni e com um visual repleto de correntes, a cantora foi clicada enquanto dançava a coreografia de seu novo trabalho. A novidade, claro, animou os fãs da funkeira.

"A braba é ela", escreveu um internauta no Twitter. Empolgado, outro admirador de Pocah disse: "A nova era da mami vem muito aí!"

No começo deste mês, a cantora deu início a sua nova fase com o lançamento de "Burburinho", em parceria com Kevin O Chris. "Temos muitas surpresas em produção" , revelou sobre o novo EP.