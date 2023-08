Pedro Bial arranca risadas com tentativa de dancinha com Virginia e Zé Felipe

Rio - Pedro Bial, de 65 anos, arrancou risadas dos internautas ao tentar acompanhar a influenciadora Virginia Fonseca e o marido, Zé Felipe, na coreografia da nova música do cantor: 'Marrento'. Nesta quarta-feira (23), a famosa divertiu seguidores ao compartilhar um vídeo do momento de descontração nos bastidores do programa 'Conversa com o Bial'.

No registro, o apresentador aparece ao lado do casal enquanto Virginia tenta ensinar os passos da dancinha que Bial até tenta reproduzir à princípio, mas logo desiste e aposta em um estilo livre desengonçado, arrancando risadas dos convidados e caindo na gargalhada logo depois. "Não coloquei o Bial pra dançar não, né? Aii gente, gravamos com esse gato hoje e foi perfeitoo!! @pedrobial gratidão demais. Esse é meu marrento", contou a famosa na legenda da publicação.



Usuários das redes também acharam graça da interação e entraram na brincadeira nos comentários do post: "Tô passando mal que vocês botaram o Bial pra dançar", confessou o influencer Lucas Guedez. "Bial é igual a mim, se perde todo na coreografia", afirmou uma fã. "Só vocês mesmo pra fazer o Bial dançar!", comentou outra. "MEU DEUS, melhor vídeo da internet kkk", escreveu uma terceira. "O gingado do Pedro é igual ao meu", brincou mais um.

Assista: