Ludmila deixa a web babando com ensaio sensual para nova música: 'Misericórdia'

Rio - A cantora Ludmilla aumentou a temperatura das redes com uma estratégia de divulgação de sua nova música, 'Sintomas de Prazer'. Nesta quarta-feira (23), a famosa atiçou seguidores ao substituir todas as capas de suas músicas e álbuns nas plataformas de streaming por fotos super picantes para ajudar a promover o lançamento da nova faixa.



Ludmilla aparece sozinha na maior parte dos registros, mas sua esposa, Brunna Gonçalves, também marca presença em alguns dos cliques. No ensaio, as duas posam de forma sensual, vestindo apenas tops curtinhos e calcinhas fio dental bem cavadas enquanto trocam carícias em uma cama, ou surgem completamente nuas e se abraçando. "Tu quer de frente ou de costas?", provocou a famosa na legenda do post onde anuncia o lançamento do single, usando um clique em que está deitada de bruços e empinando o bumbum.



Internautas foram à loucura com as fotos sensuais e não conseguiram se conter nos comentários: "Que que é esso", escreveu o rapper Filipe Ret. "De frente ou de costas, tanto faz, amor", respondeu uma pessoa. "Vai com calma, Ludmilla", pediu outra. "@brunnagoncalves muito bem servida graças a Deus", brincou uma terceira. "Ludmilla, como assim você além de ser muito talentosa é gostosa pra c*r*lho?", indagou mais uma.