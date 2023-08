Martinho da Vila recebe homenagem máxima da UFS por 'atuação em prol das Artes'

Rio - Martinho da Vila recebeu, nesta quarta-feira (23), o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Federal de Sergipe. A solenidade de maior honraria da instituição considerou a trajetória artística, sua produção intelectual como escritor e o trabalho de integração dos povos e da cultura afro-brasileira na condição de embaixador cultural.

O título é uma homenagem máxima concedida Conselho Universitário (Consu) a personalidades que se distinguiram, seja pelo saber, seja pela atuação em prol da Filosofia, das Ciências, da Técnica, das Artes e das Letras, seja pelo melhor entendimento entre os povos ou em defesa dos direitos humanos.



A solenidade, que faz parte da programação de celebração dos 55 anos da UFS, foi realizada no campus de São Cristóvão, no Centro do Rio, de forma aberta ao público.