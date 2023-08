Gretchen fecha parceria com WZ Beat para lançar funk: 'Quebra de tabus'

Rio - Gretchen se prepara para retomar a carreira musical depois de mais de um ano de hiato e traz novidades. A cantora fechou uma parceria com o DJ e produtor musical WZ Beat para gravar um funk pela primeira vez. A dupla vai se reunir em um estúdio de São Paulo, na próxima segunda-feira, para gravar o single, que ainda não tem uma data de lançamento prevista.

"A expectativa é imensa até porque nunca gravei esse tipo de ritmo. Mas em razão do grande público jovem que hoje eu tenho, teria que acontecer. De qualquer forma, é mais uma quebra de paradigma e de tabus na minha carreira", declara a Rainha do Rebolado.

WZ revela que o convite para assinar a nova faixa de Gretchen partiu da própria cantora: "Ela gravou um vídeo com minha música no Instagram, eu republiquei o vídeo e a marquei. Depois, ela deu a ideia para nós fazermos uma música juntos", conta o DJ.

"Estamos produzindo uma pegada do funk atual, junto com uma pitada de funk rave eletrônico, para expandir para o mundo inteiro", adianta WZ Beat, enquanto Gretchen entrega planos de continuar com a parceria. "Pretendemos e já estamos na produção da segunda música. Pois o objetivo é levar para a Europa até porque agora moro lá", diz a artista.