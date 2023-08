No ar em 'Fuzuê', Nicolas Prattes se exercita em orla do Rio

Nicolas Prattes, de 26 anos, se exercitou na orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta quinta-feira. Acompanhado de um amigo, o ator, que está no ar como Miguel na novela "Fuzuê", da TV Globo, praticou corrida e mostrou muita disposição. Para a ocasião, o artista apostou em um look bem fresquinho, composto por uma blusa regata e bermuda.

Na noite desta quarta-feira, os internautas foram à loucura com a primeira cena de sexo entre Luna e Miguel em "Fuzuê". No meio da mata em Paraty, o casal precisou se abrigar da chuva em uma gruta, quando o clima entre os dois esquentou. Em entrevista ao O DIA, Giovana Cordeiro celebra a parceria com Nicolas na novela. "A química é fácil, porque é um casal fofo, parceiro, que tem muita escuta e muita sintonia".

