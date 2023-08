Danni Suzuki relata encontro com maquiador dos famosos em hospital: 'Escorreu uma lágrima'

Danni Suzuki, de 45 anos, atualizou os fãs sobre o estado de saúde do amigo, o maquiador dos famosos Rico Tavares, que foi encontrado na noite desta quinta-feira após ficar desaparecido por dois dias. Em uma série de vídeos publicados no Instagram Stories, a atriz informou que o profissional está internado em estado grave no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, depois de ter sido vítima de atropelamento. Ele teve uma fratura na cervical e está com uma hemorragia no sistema nervoso central.

"Ricardinho foi encontrado, mas o diagnóstico é gravíssimo. Ele teve fratura na cervical, mais ou menos na C7. Ele também está com HSA (hemorragia subaracnóidea) no crânio, que é uma hemorragia no sistema nervoso central. Ele está entubado e estava totalmente apagado quando entrei lá UTI. Agora a gente vai ficar aguardando ele reagir", começou.

"Eles começam a diminuir a medicação e a gente conta que um milagre possa acontecer e o Ricardinho acordar. Hoje ele está sendo removido para outro quarto. Já fica na UTI sozinho porque começam a desligar aos poucos os aparelhos para ir aos poucos acordando ele. Daí a gente vai saber realmente como ele está neurologicamente", explicou.



A atriz ainda relatou um momento emocionante com o amigo no hospital. "Na hora que entrei na UTI e dei a mão para ele e falei, 'Cadinho, te achei. Estou aqui'. Escorreu uma lágrima do olho dele. Não sei se é reação natural, mas acredito que ele está me ouvindo. Tenho certeza absoluta que ele está me ouvindo. Agora é a hora de pedir a Deus", finalizou.

Famosos torcem pela recuperação de Rico

Na mesma rede social, Danni fez uma postagem sobre esse encontro com o amigo no hospital e disse que aguarda um milagre. "A verdade é que tudo está na mão de Deus. O primeiro passo foi dado agora se inicia uma nova jornada. Aguardamos um milagre! Só peço a Deus que traga Ricardinho de volta para mim! Por favor rezem, essa é a hora da oração e luz", escreveu ela em um trecho da publicação.

Nos comentários, vários famosos estimaram melhoras a Rico. "Estamos nessa corrente para o nosso querido Ricardinho se recuperar logo muita fé e esperança", disse Mariana Ximenes. "Juntos sempre seremos mais fortes… muita oração , fé, amor e mais um beijo de força aí", afirmou Carolina Dieckmann. "Já tá na cura. Tenho fé! Acredito. Ricardo é forte e tem o amor de todos nós", disse Fabiula Nascimento. "Vai dar certo, amor! Ele ficará bem", comentou Emanuelle Araújo.







