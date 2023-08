Tony Ramos vai às lágrimas após receber homenagens no 'Encontro'

Tony Ramos recebeu uma homenagem pra lá de especial durante o "Encontro com Patrícia Poeta", na TV Globo. O ator, que completa 75 anos nesta sexta-feira (25), se emocionou após ser surpreendido com mensagens carinhosas de alguns atores, como Cauã Reymond, Laura Cardoso, Claudia Ohana e Susana Vieira, um coro de parabéns da plateia e até bolo de aniversário, que recebeu em sua casa.

"Vocês fizeram muito bem feito, não tive como nem sequer imaginar isso. Obrigado, vocês me tocaram profundamente", disse o veterano, que dá vida ao Antônio La Selva, em "Terra e Paixão", enxugando às lágrimas. Na ocasião, Tony ainda revelou como vai comemorar a data especial. "Com saúde, trabalhando e já com projetos para o ano que vem. Isso é a vida da gente", afirmou.



E por falar em trabalho, durante o bate-papo com Patrícia Poeta, o artista comentou a cena de "Terra e Paixão", que foi ao ar nesta quinta-feira, onde seu personagem, Antônio, pede perdão ao filho Caio (Cauã Reymond), e falou sobre os mistérios que envolve o marido de Irene (Gloria Pires). "Esse perdão viria no momento em que o quarto mistério da novela fosse revelado. Eu disse no início das entrevistas (sobre a novela), em abril, que há 11 grandes mistérios na novela. E desses 11, cinco já foram revelados e faltam seis ainda. Até o fim da novela tem muita coisa surpreendente."