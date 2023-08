Liam Payne cancela turnê pela América do Sul em decorrência de infecção renal: 'Sinto muito'

Rio - Liam Payne, de 29 anos, anunciou nas redes sociais, nesta sexta-feira, que precisou cancelar sua turnê pela América do Sul após receber o diagnóstico de infecção renal. O cantor, que é ex-integrante da banda One Direction, se apresentaria no Brasil, no dia 07 de setembro, durante o festival "The Town", que acontecerá em São Paulo.

"É com pesar que devo dizer que não temos outra escolha senão adiar minha próxima turnê pela América do Sul. Durante a última semana estive no hospital com uma grave infecção renal, é algo que não desejaria a ninguém, e as ordens dos médicos são que agora preciso descansar e recuperar", iniciou ele em um vídeo publicado no Instagram.

Por fim, o cantor agradeceu o apoio dos fãs que já haviam comprado as entradas para os shows. "Eu estava muito animado para tocar para vocês. Para todos vocês que compraram ingressos: sinto muito. Estamos trabalhando para reprogramar o passeio o mais rápido possível, mas por enquanto reembolsaremos os ingressos. Portanto, fique atento às atualizações no ponto de compra. Obrigado como sempre pelo amor e apoio e esperamos vê-los em breve", concluiu.

Por conta do problema de saúde de Liam, ficam afetados os shows que aconteceriam no Peru, no dia primeiro de setembro; na Colômbia, no dia 03; no Chile, dia 05; no Brasil, dia 07 e na Argentina, no dia 09.

Veja o vídeo