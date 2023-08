Confira a primeira prévia de filme sobre Mamonas Assassinas

Rio - Um dos maiores sucessos da música brasileira nos anos 1990, a banda Mamonas Assassinas teve sua carreira meteórica transformada em filme, que estreia nos cinemas em 18 de janeiro. Nesta sexta-feira, foi divulgado o primeiro teaser de "Mamonas Assassinas - O Impossível Não Existe", longa dirigido por Edson Spinello, que acompanha a trajetória dos cinco meninos de Guarulhos.

Na prévia da cinebiografia, o público é apresentado ao vocalista Alexandre (Dinho) Alves, interpretado pelo ator Ruy Brissac, e acompanha pequenos cortes de apresentações do grupo. Além de Brissac, o elenco ainda traz Beto Hinoto no papel do tio, o guitarrista Bento, Robson Lima como o tecladista Júlio Rasec, Adriano Tunes como o baixista Samuel e Rener Freitas na pele do baterista Sergio Reoli. Os cinco atores chegaram a cair na estrada em turnê relembrando os sucessos da banda.

“Esse filme está ligado intimamente com a memória afetiva das pessoas. Mamonas liberta o que há de melhor nas pessoas e espero que, o longa e a banda do filme que resolvemos colocar na estrada, mostrem um pouquinho do que foi Mamonas e que essa linda homenagem possa perpetuar o grande legado que o Dinho e os meninos deixaram. As filmagens foram emocionantes pois traziam de modo irreverente toda energia dos meninos e espero que cada um se veja na persistência deles onde ‘o impossível não existe’”, declara Jorge Santana, CEO da marca Mamonas Assassinas.

Em formato de ficção baseada em fatos reais, o filme não pretende focar na tragédia que encerrou a carreira dos Mamonas Assassinas, que só chegaram a lançar apenas um disco. No dia 2 de março de 1996, os integrantes da banda de rock Mamonas Assassinas realizaram um show em Brasília, no Distrito Federal, e deixaram a cidade em um jatinho Learjet com destino a Guarulhos, em São Paulo.

Foi quando a aeronave que transportava o grupo se chocou contra a Serra da Cantareira, causando a morte dos músicos e do segurança Sérgio Saturnino, do técnico de apoio Isaac Souto, do piloto Jorge Luís Martini e do copiloto Alberto Yoshiumi Takeda.

Assista ao teaser: