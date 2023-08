'BBB 24': Globo confirma voto único por CPF e revela nova dinâmica

Rio - O "Big Brother Brasil 24" vai chegar com novidades que prometem agitar o reality show. Nesta sexta-feira, a TV Globo confirmou a informação de que a atração comandada por Tadeu Schmidt passará a ter um "voto único" no site 'Gshow' autenticado por CPF. No entanto, o modelo será combinado aos votos ilimitados que marcaram as últimas edições em uma média ponderada.

Em um sistema misto de votação, o público poderá escolher de que maneira participará da decisão para escolher quem fica ou sai do "BBB 24". A primeira é o “Voto da Torcida” e funcionará da mesma maneira que a votação das últimas edições: o usuário faz o login com sua conta Globo, a qual terá acesso por meio de um cadastro simples e gratuito, e poderá votar quantas vezes quiser.

A segunda opção de votação é o “Voto Único”, no qual o usuário deve informar seu CPF, cuja autenticidade será verificada, e poderá votar uma única vez por paredão. Cada modelo de votação terá o peso de 50% e o resultado final será a média ponderada dos dois formatos.

Além disso, a temporada também será dividida em duas fases: na primeira, os usuários votarão em quem desejam que permaneça na casa, e o brother ou sister menos votado será eliminado. Na segunda etapa, a votação será para eliminar um jogador; e o eliminado será o mais votado, como no modelo atual. A decisão de quando se encerra a primeira fase cabe ao Big Boss e permanecerá como um mistério.

Polêmica na web

Os boatos de que um voto por CPF seria implementado no "BBB 24" surgiram, nesta quinta-feira, após imagens de uma reunião interna da TV Globo circularem nas redes sociais. O influenciador digital Dantinhas causou polêmica ao afirmar que o novo método chega "em boa hora" após "torcidas sequestrarem as votações", ilustrando a postagem no Twitter com fotos de Amanda Meirelles e Arthur Aguiar, campeões das últimas duas edições.

Não demorou para a publicação chegar aos famosos, que se pronunciaram sobre a afirmação de que suas vitórias não teriam sido "necessariamente a vontade da maioria do píblico". "Piada esse seu post, né? (risos)

O ano é 2050 e você é um dos que até hoje não aceitam que a vontade da maioria da população foi diferente da sua e da bolha da internet que fizeram de tudo e não conseguiram fazer campeão quem vocês queriam. A padaria venceu!", disparou o ator.

"Acho que vocês têm que parar de desmerecer a vitória dos outros, não é só de mim e do Arthur que vocês falam. Falam das pessoas que disponibilizaram o tempo em dias e noites votando pra trazer essa vitória para quem eles queriam. Podem falar o que quiserem, vencemos", declarou Amanda.

Confira: