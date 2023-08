MC Marcinho tem falência múltipla de órgãos, diz hospital

Rio - MC Marcinho teve uma piora em seu estado de saúde nesta sexta-feira (25). Internado há quase dois meses, o cantor teve disfunção de múltiplos órgãos, segundo boletim médico do Hospital Copa D'OR.

"O paciente Marcio André Nepomuceno Garcia, internado no Hospital Copa D'Or desde o dia 27/06/2023, continua sob cuidados intensivos e com significativa piora do quadro clínico nas últimas 24h. Ele permanece com o coração artificial e evoluiu com disfunção de múltiplos órgãos", disse a nota.

Nas redes sociais, Gisa Garcia, irmã do funkeiro, pediu orações aos seguidores. "Vamos orar porque Deus pode".

Na terça-feira (22), o irmão de MC Marcinho, Mauro Garcia, apelou por novas doações de sangue. "Amigos, eu estou precisando muito da ajuda de vocês, mais uma vez. A situação do meu irmão piorou e só um milagre de Deus pra que a gente não perca ele. Desde já, obrigado por todas orações. Me ajudem, nosso Deus é o Deus do impossível", declarou.