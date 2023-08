Carolina Ferraz comenta boatos de romance com Gianecchini após flagra: 'Flerte'

Rio - Carolina Ferraz, de 55 anos, entrou em detalhes ao comentar um suposto romance que teria vivido com Reynaldo Gianecchini, de 50. Em participação no podcast "Theorapia", a atriz e apresentadora foi questionada por Theo Cochrane, filho de Marília Gabriela, sobre a relação com o ator após o fim do casamento entre o galã e a jornalista, em 2006.

"Você pegou o Giane assim que ele se separou da minha mãe", comentou o apresentador. "Quase. A gente, quase", devolveu Carolina. "Teve um dia que teve um paparazzo que pegou a gente num jantar. No fundo, era uma amigo que tinha um flerte, um cara que eu gosto, que tinha carinho, mas nunca tive nada, nunca peguei", explicou a artista.

Atualmente na RecordTV, a comunicadora seguiu elogiando o amigo e acabou entregando que Reynaldo estaria se relacionando com outra celebridade, na ocasião: "Ele é uma pessoa muito do bem, eu gosto muito dele. Ele é um cara animado, feliz. Mas, na época, eu acho que estava meio com a Cláudia Raia", contou. "Eu já ouvi esse boato também", respondeu Theo.

"Eu não sei se é ou não, porque a gente nunca tem certeza. A gente nunca sabe e eu nunca perguntei. Mas é uma pena, porque, no fundo, era uma amigo que tinha um flete, um cara que eu gosto, que eu tenho carinho né. Tenho o maior carinho por ele, mas nunca rolou", completou Carolina.