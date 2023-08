Grande sucesso de MC Marcinho, 'Glamurosa' foi inspirada em Xuxa Meneghel

Rio - MC Marcinho, que faleceu na manhã deste sábado em decorrência da falência múltipla de órgãos, se inspirou em Xuxa Meneghel para compor um de seus maiores sucessos, "Glamurosa". A apresentadora soube da homenagem durante o TV Xuxa, programa exibido pela TV Globo de 2005 à 2014.

"O funk deve muito a ela, quando todo mundo tinha preconceito, ela batia no peito e dizia que era funkeira, além de chamar todo mundo para se apresentar no programa dela", revelou o músico. Na época, a apresentadora chegou a falar sobre o gosto pelas canções do funkeiro.



"Ele tem uma história comigo muito legal. O que as pessoas têm que ver é que eu acabo sendo só uma porta para eles, para o sucesso. Todo mundo sabe que eu sou funkeira e eu acho que ninguém deve nada a ninguém. Amo de paixão as músicas dele."

O falecimento de MC Marcinho foi confirmado neste sábado. Portador de cardiopatia e doença renal crônica, o cantor estava internado desde o dia 27 de junho e sofreu uma parada cardiorrespiratória em 11 de julho. O funkeiro foi diagnosticado com uma infecção generalizada e teve uma piora em seu quadro de saúde desde a última segunda-feira. O artista havia passado por uma cirurgia para implante de um coração artificial e aguardava pelo transplante do órgão real, mas foi retirado da fila por não ter condições de ser submetido ao procedimento.