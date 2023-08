Irmã de MC Marcinho chora ao comentar morte do funkeiro

Rio - Gisa Garcia, irmã de MC Marcinho, apareceu nos Stories após a confirmação da morte do funkeiro aos 45 anos, na manhã deste sábado. Emocionada, ela agradeceu as orações dos seguidores e fãs que estavam na torcida pela recuperação do artista.

"Precisava vir agradecer a cada um de vocês por todo o carinho, por cada oração e clamor que vocês fizeram pela vida do meu irmão. Milhares de pessoas orando e pedindo a Deus que acontecesse um milagre e ele pudesse ficar entre nós. Ele voltou para casa e está com Jesus. Mas quero agradecer imensamente a vocês por cada carinho e mensagem", disse.

Portador de cardiopatia e doença renal crônica, o cantor estava internado desde o dia 27 de junho e sofreu uma parada cardiorrespiratória em 11 de julho. O funkeiro foi diagnosticado com uma infecção generalizada e teve uma piora em seu quadro de saúde desde a última segunda-feira. O artista havia passado por uma cirurgia para implante de um coração artificial e aguardava pelo transplante do órgão real, mas foi retirado da fila por não ter condições de ser submetido ao procedimento. Neste sábado, a morte do dono do hit "Glamourosa" foi confirmada Hospital Copa D'Or, em Copacabana, na Zona Sul do Rio.