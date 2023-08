Miguel Falabella tranquiliza fãs após passar mal durante espetáculo em São Paulo

Miguel Falabella, de 66 anos, usou o Instagram, neste sábado, para tranquilizar os fãs após passar mal durante uma apresentação na peça "Kiss me Kate - O Beijo da Megera", no Teatro Villa Lobos, em São Paulo, nesta sexta. O ator deu detalhes sobre o ocorrido e informou que já está bem.

"E aí, galera? Só para avisar que ontem eu realmente passei mal durante o espetáculo. Estava com febre e forcei a barra de fazer. Não devia ter feito. Tive uma queda de pressão logo no início do show, mas já estou bem e já fui medicado. Está tudo 100%. 'Kiss me, Kate' continua no Teatro Villa Lobos", afirmou o artista no vídeo. "Aos amigos que se preocupam. Hoje estou de volta. O show não pode parar!", completou Miguel na legenda da publicação.



Amigos e fãs estimaram melhoras ao ator. "Que você melhore logo, Miguel", desejou Diogo Vilella. "Meu amor! Fica bem! Te amo muito", afirmou Alessandra Maestrini. "Melhoras, amor", disse Ingrid Guimarães. "Cuide-se muito! 'Kiss me Kate' é muito físico, é muito puxado! Brinque não, se não estiver 100% não faça. Saúde", opinou um internauta.







