'Estou com ela', afirma João Guilherme sobre briga entre Larissa Manoela e os pais

Rio - João Guilherme opinou sobre a briga envolvendo Larissa Manoela e os pais, Silvana e Gilberto, durante o Baile BB, em São Paulo, na última sexta-feira. Em entrevista ao SBT, o ex-namorado da atriz afirmou que a situação é muito pesada, mas que confia no julgamento da artista para tomar as próprias decisões.

"Ah, a minha opinião e acho que dá minha família também, claro que estamos acompanhando, assim como o Brasil inteiro. Acho que é muito triste, um desfecho triste... A gente sabe que é uma situação ruim para ambos os lados, ninguém sai ganhando", disse.

"Mas, também aconteceu muita coisa chata... Sei que confio muito Larissa, que sempre foi a pessoa que fui mais próximo, confio no coração dela, na educação que ela tem. Eu estou com ela. Mas, é muito triste essa situação", completou.

Ao "Fantástico", Larissa Manoela revelou detalhes do distanciamento dos pais após assumir a gestão da própria carreira. "A partir do momento em que eu fiz 18 anos, eu entendi que era o mínimo saber um pouco do meu negócio, do que eu estava provendo durante todos esses anos. [...] Estava insuportável pra mim ouvir tantas mentiras. Tanta deturpação. Tanta distorção das histórias", disse. A atriz contou que abriu mão de um patrimônio avaliado em R$ 18 milhões.