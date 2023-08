Ana Castela vai às lágrimas durante apresentação em São Paulo

Ana Castela, de 19 anos, foi às lágrimas durante sua apresentação na festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, em São Paulo, na noite desta sexta-feira, após não conseguir atingir o tom da música "Solteiro Forçado". Na ocasião, ela chegou a se desculpar com os fãs.

"Desculpa não conseguir cantar essa música como eu deveria. Eu estou melhorando, estou fazendo fono, mas são dias difíceis, cansativos para c*. Desculpa, crianças, não falem palavrão", comentou ela no palco, de acordo com o site "Splash'.

Apesar da emoção e do pequeno deslize, a Boiadeira fez um show histórico, com direito ao seu famoso cavalo feito de papelão, um setlist recheado de sucessos e a presença dos pais na plateia. Nas redes sociais, os compartilharam momentos da apresentação da cantora e teceram vários elogios à ela. "Lindo demais isso aqui. Ana Castela você nasceu pra brilhar", comentou um usuário do Twitter.

Até o fim deste ano, Castela pretende lançar todas as músicas de seu DVD que contou com participações especiais como Gustavo Mioto, seu namorado, Alok & Hungria, Luan Pereira e Matheus & Kauan e Simone Mendes.

lindo demais isso aqui sabe, ana castela você nasceu pra brilhar pic.twitter.com/enw7wbed3P — so . (@EmellyPaulaa) August 26, 2023

quando falamos de maior artista podemos dizer ana castela, simplesmente o maior recorde de público em barretos é ela!

gigante, ana flávia pic.twitter.com/hzK97kk1fV — nat (@comentsmiotela) August 26, 2023

Não sou de falar sobre ela aqui, mas a Ana Castela conseguiu esgotar TODOS os ingressos da maior festa de peão do Brasil. Ser fã de artista é realmente muito bom! pic.twitter.com/rykEhngbAs — nicky (@ninickys_) August 26, 2023