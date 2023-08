Marcela Mc Gowan e Luiza Martins ficam noivas em viagem aos Estados Unidos

Rio - Marcela Mc Gowan anunciou, neste sábado, que ficou noiva da sertaneja Luiza Martins. O pedido de casamento aconteceu no parque Universal Studios em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. A cantora e a ex-BBB assumiram o relacionamento em dezembro de 2020.

"Vamos casar! Quando conheci a Lu um dos primeiros planos foi levar ela pra conhecer o castelo do Harry Potter (ela AMA o filme)! E foi nesse cenário aí que ela me surpreendeu com pedido mais doce do mundo! Eu te disse sim desde o primeiro beijo. Eu sempre soube que viveríamos muitas coisas juntas, e sempre tive a certeza que queria construir uma vida com você", escreveu a ex-BBB.

"A gente se escolhe todos os dias, se cuida, se ama, se admira, se protege, se prioriza! Nosso amor é tudo que um dia idealizei viver! Então SIM, meu amor! SIM para tudo com você! SIM todos os dias da minha vida! Te amo, minha NOIVA", finalizou.