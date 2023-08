'Deixou um vazio', desabafa irmão de MC Marcinho após morte do funkeiro

Rio - Familiares de MC Marcinho estiveram no Copa D'Or, na Zona Sul do Rio, na tarde deste sábado, após a confirmação da morte do funkeiro em decorrência da falência múltipla de órgãos. Anderson Oliveira dos Santos, irmão de criação do artista, relembrou os problemas de saúde que Marcinho enfrentou ao longo da vida.

"Foram aproximadamente 60 dias de uma luta dele para sobreviver. Agradecemos as orações feitas. Não foi por falta de oração, de investimento médico [...] Ele passou por alguns momentos dificultosos de saúde, graças a Deus, ele superou, mas esse último episódio acabou acarretando no óbito dele. A gente agora vai seguir com essa saudade e o vazio que ele deixou no nosso coração", desabafou.

Mauro, outro irmão do funkeiro, se emocionou ao contar os planos que ele tinha para a carreira e vida pessoal. "Nossos projetos eram o DVD de 30 anos e as parcerias que ele estava fazendo. Estávamos programando de levar nossa mãe para Israel para ela conhecer porque nossa família é muito pequena: é eu, minha mãe, minha irmã e ele. Um pelo outro. É triste demais perder o meu neguinho. Uma pessoa tão boa, mas Deus sabe de todas as coisas", afirmou.

MC Fox, amiga do MC Marcinho, recordou o pedido feito por ele, quando ainda estava consciente. "Ele só pedia oração. A única coisa que ele pediu foi oração", disse. Quando questionada sobre quais lembranças têm do cantor, a artista se emociona. "Só amor, só coração. O que ele não teve no nosso país. Se eu tivesse dois corações, eu dava pra ele. Ele foi um MC que cantava com o coração e foi o coração que matou ele", desabafou.