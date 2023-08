Domitila Barros e Fred Nicácio fazem a alegria de fãs com reencontro: 'Irmão da vida'

Rio - Os ex-BBBs Fred Nicácio e Domitila Barros deixaram internautas animados ao protagonizar um reencontro muito esperado pelos fãs do reality neste sábado (26). Em seu Instagram, a Miss Alemanha surpreendeu a web ao postar algumas fotos ao lado do médico durante sua viagem para Fernando de Noronha, e seguidores comemoraram o retorno dos "protagonistas" da edição.



A ex-sister acabou encontrando o apresentador na pousada de luxo onde está hospedada na ilha pernambucana e os dois aproveitaram para curtir um dia juntos no destino paradisíaco. "Um dia lindo com meu irmão da vida, @frednicacio", escreveu a influenciadora na legenda da publicação. Nas fotos, os dosi aparecem de mãos dadas na frente de uma piscina de borda infinita com águas cristalinas, Domitila usando um biquíni verde de tricô com mini saia combinando, e Fred de óculos escuros com um conjunto de blusão e shorts de estampa colorida. Em seus stories, a dupla dinâmica também mostrou como se divertiram fazendo passeios pela região e dividindo refeições na hospedagem.



Usuários das redes ficaram realizados com a união dos famosos e elogiaram sua relação de amizade nos comentários: "Linda a amizade de vocês. Sucesso! Vocês são merecedores", afirmou uma pessoa. "Que saudades de acompanhar vocês juntos hablando", contou outra. "Protagonistas e quem quer reclamar, reclame de casa", disse uma terceira. "Melhor dupla do BBB", admirou mais uma.