Giovanna Ewbank encanta ao aparecer com look de plumas: 'Uma boneca'

Rio - A atriz Giovanna Ewbank parou a internet com sua beleza neste sábado (26). A famosa foi muito elogiada ao compartilhar algumas fotos do look que usou para a gravação de um episódio do Podcast 'Quem Pode, Pod' que apresenta ao lado da amiga, Fernanda Paes Leme.



"De ontem porque... Aaaa porque eu tava uma gatinha, vai??", brincou a influenciadora na legenda da publicação. Nos cliques, a esposa do ator Bruno Gagliasso surge no que parece ser um estúdio de filmagem, exibindo sua barriga trincada ao usar um top feito de plumas brancas e alcinhas de brilhantes. A artista ainda adicionou a música de superação 'Quase Não Namoro', de Maria Sena e Juliette, na postagem.



Seguidores não conseguiram se conter e logo foram aos comentários admirar o corpo escultural da artista: "Maravilha, @gioewbank, parece uma boneca", elogiou uma fã. "Exuberante como sempre", afirmou outra. "Monah, você tá uma gata sempre!!", respondeu uma terceira. "Uau... Linda demais minha bebê Gio", disse mais um.