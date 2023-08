Anitta deixa de seguir Simone Susinna e arquiva fotos com o ator: 'Era golpe'

Rio - Pouco depois de ter garantido que estava solteira, a cantora Anitta, que tinha se envolvido com o ator Simone Susinna durante suas férias para a Europa. deixou de seguir o galã e arquivou todo as suas fotos juntas nas redes, alimentando os rumores que surgiram após um fã clube da artista divulgar que ela estava atrás de um novo pretendente porque o último "boy" que se envolveu era "golpe". Neste sábado (26), internautas não deixaram de reparar que os famosos trocaram "unfollows" em suas redes com a polêmica, e fãs do quase casal lamentaram seu "término".Tudo começou quando uma frase que a artista supostamente teria dito durante a gravação do programa 'Altas Horas' começou a ser compartilhada no Twitter: "Em 2024, eu vou arrumar um cara mara, porque o último era golpe", repercutiu uma página dedicada à 'Girl from Rio'. Apenas uma hora mais tarde, usuários das redes já começaram a perceber que Anitta tinha deixado de seguir Simone em seu Instagram, e, logo depois, o ator italiano de '365 Dias' também a deletou de sua lista de contas seguidas.Fãs da cantora ficaram desapontados com a confirmação do fim do relacionamento dos dois, mas desejaram coisas melhores para a famosa no futuro: "Eu também achava que esse beija pé prestava Anitta, vida que segue", confessou uma pessoa. "Eu shippei tanto pra nada", reclamou outra. "Anitta tem sucesso em tudo, menos no amor!", lamentou uma terceira. "E eu jurando que iam até casar até ler os comentários a respeito dele. PASSADO VIU", contou mais uma.