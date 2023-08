Tatá Werneck marca presença em show de Sandy no Rio: 'Deusa'

Sandy, de 40 anos, reuniu alguns famosos em seu show no Qualistage, na Zona Oeste do Rio, na noite deste sábado. No ar como Anely em "Terra e Paixão", da TV Globo, Tatá Werneck marcou presença na apresentação da cantora e ainda a tietou no camarim. Alguns registros do encontro foram compartilhados pela atriz no Instagram.

"Fui no show da Deusa. Há anos, nesse mesmo lugar. Fiquei na porta só para ver ela passar . Te amo. Você é perfeita", escreveu Tatá na legenda. Sandy retribuiu o carinho. "Linda!! Foi demais ter você lá. Obrigada por tanto", comentou.

Além de Tatá, Fernanda Souza, Fernanda Rodrigues, Raoni Carneiro e Wagner Santisteban também curtiram p show da mulher de Lucas Lima.