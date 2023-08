Filha de MC Marcinho passa mal e é levada ao hospital após morte do cantor

Sara Paraíso, filha de MC Marcinho, passou mal e precisou ser levada ao hospital, neste sábado, após a morte do cantor. No Instagram, um amigo da artista comentou o estado de saúde dela e pediu a compreensão das pessoas neste momento difícil.

"Oi, gente, Rafael aqui. O celular da Sara está comigo, ela não está falando, passou muito mal e a trouxemos pro hospital. Agora ela está medicada, mas estável. Contamos com a compreensão de todos, quando ela estiver melhor vai responder vocês", dizia o texto.

Na madrugada deste domingo, Sara, que só descobriu que era filha do Príncipe do Funk aos 21 anos, usou a mesma rede social para homenagear pai, que morreu aos 45 anos, em decorrência de falência múltipla dos órgãos. Em um longo desabafo, ela falou sobre seu processo de luto.

"Ainda sonho que um dia você vem... Sonhei quase todos os dias que você voltava pra gente. Os caminhos do Senhor são misteriosos, e de fato ninguém o explica. Antes a incógnita que eu tinha quando criança/ adolescente era porque eu não conhecia o meu pai, depois que finalmente o conheci, a incógnita foi porque eu demorei 21 anos para conhecê-lo. Por que fui privada disso? E agora, vocês já sabem... Por que Deus tirou ele de mim, tivemos tão pouco tempo, mas tão pouco tempo, isso tá me corroendo", lamentou.

"Eu pedi tanto pra Deus não tirar você de mim. Pedi tanto pra termos a oportunidade de realizar nossos sonhos e planos juntos. Pedi tanto pra ter mais tempo com você. Como eu implorei a Deus pra que não fizesse isso comigo... Mas a vontade Dele além de soberana, é boa, perfeita e agradável. E nesse pouco tempo, eu pude viver os momentos mais impactantes da minha vida", continuou.

"Eu pude receber o seu amor, seu cuidado, seu zelo, eu pude te dar o meu amor, foi pouco considerando tudo que eu ainda tinha pra te dar, mas foi de grande valia, puro e verdadeiro. Todos os momentos que vivemos juntos foram únicos, divertidos e sinceros porque o senhor era assim, brincalhão, "de correria" e um contador de histórias. São tantas memórias que eu trago comigo desse curto período que passamos juntos que eu vou levar pro resto da minha vida. Como eu te amo. Estou destruída", desabafou.

"E todos os planos que fizemos juntos? Como vai ser agora? Sem você aqui! Quem vai roubar de mim no dominó? Quem vai me levar pra conhecer o Cristo? Quem vai me ensinar a andar naquele velotrol que chamam de triciclo? Tudo isso perdeu a graça pra mim sem você aqui. Quem vai me levar até o altar no meu casamento? Tem noção de quantas vezes eu sonhei com esse dia? Não faz sentido pra mim, eu sei que sou forte, mas ser forte custa um preço muito alto. Eu só quero que o senhor saiba que eu te amei de todo o meu coração desde o dia que te conheci, eu sou sua princesa e igual a você eu sei que nunca vai existir alguém. Você é único, meu príncipe. Te amo véin, descanse em paz!", concluiu.

Além de Sara, Marcinho era pai de mais quatro filhos: Mateus, Marcelo, Marcelly e Márcio André.