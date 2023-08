Gretchen rebate críticas sobre novo visual: 'Eu amei'

Gretchen, de 64 anos, está de visual novo! A artista surpreendeu os internautas, neste sábado, ao mostrar, no Instagram, que está com um novo megahair e os fios mais claros. A mudança é para um novo trabalho. "A gente vai gravar um clipe e eu precisava de um cabelo bem funkeira, bem moderno", disse ela.

Não demorou muito para os usuários das redes sociais comentarem a transformação. "Ficou bem diferente", disse um. "Muito ousado", afirmou outro. "Assim, tenho nada contra a Gretchen não, mas vamos combinar… esse cabelo novo dela não ficou bom não... mas se ela gostou, tá tudo bem", destacou uma terceira pessoa.

Na manhã deste domingo, Gretchen rebateu as críticas sobre seu novo visual. "Sabe o que eu mais gosto na internet? A boca do povo. Olha como a gente muda o foco quando quer. Essa semana todo mundo ia falar do meu rosto, porque fiz uma harmonização nova. Aí mudei o cabelo, botei um cabelo que o povo está metendo a boca, esqueceram que fiz harmonização e agora falam do cabelo. Agora o assunto é que o tom do meu cabelo não está combinando comigo. Mas eu aprendi com meu primo a brincar de vidinha: cada um cuida da sua. Eu amei isso e eu amei esse cabelo", comentou. "Amanhã vou gravar um clipe da minha música e queria um cabelo diferente. Quer mais diferente que isso?", completou.

Se a própria Gretchen gostou desse cabelo e se sente bem é o que importa. Porque né... https://t.co/t2Wuc9VK3a — cristian (@cristianschae) August 27, 2023

Assim, tenho nada contra a Gretchen não, mas vamos combinar… esse cabelo novo dela não ficou bom não.



Ps.: minha opinião, mas se ela gostou, tá tudo bem. pic.twitter.com/PXWetg3gXM — Ju (@JVilaka) August 27, 2023

a gretchen quis reviver o corte de cabelo da gina pic.twitter.com/RlxQ4QEA6s — gabbs (@ddskies) August 27, 2023

Gretchen não tem uma amiga pra dar um toque? — JULIANA ALENCAR (@ajualencar) August 27, 2023