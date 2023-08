Preta Gil comenta previsão de alta hospitalar após passar por cirurgia

Após passar por uma cirurgia para retirar um tumor no intestino, Preta Gil, de 49 anos, contou aos fãs, neste sábado, que deve deixar o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, em uma semana. Em um vídeo publicado no Instagram, a filha de Gilberto Gil ainda disse que vai se mudar provisoriamente para São Paulo continuar seu tratamento.

"Sigo aqui no hospital. Tem que ter paciência, resiliência para aceitar e passar por esse processo de reabilitação de voltar as coisas, passando a dor. Acho que mais uma semana no hospital e vou poder ir para casa", explicou a cantora. "Saio do hospital e vou para um apartamento que a gente vai morar provisoriamente por três meses em São Paulo porque tenho que ficar perto dos médicos, para qualquer complicação, consultas periódicas, mil coisas. Ficarei paulista por mais três meses", completou ela, que tem residência fixa no Rio de Janeiro.