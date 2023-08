Sheron Menezzes revela que tinha medo de cantar em novela: 'Vergonha'

Rio - Sheron Menezzes comentou o recente trabalho na novela "Vai na Fé" durante participação no "Altas Horas", da TV Globo, no último sábado. Aos 39 anos, a atriz viveu sua primeira protagonista e admitiu que tinha medo de cantar em cenas do folhetim.

"Eu sempre gostei de cantar, mas sempre tive muita vergonha. E eu amo a Sol por isso, por ter vergonha e ainda ser ter virada uma superstar", disse ela, que ainda afirmou que cresceu ao longo da trama e sentiu mais confiança para cantar e dançar.

Em recente aparição nos Stories, a artista comentou a dificuldade para desapegar da rotina intensa de gravações. "Gente, tô me sentindo órfã. Não sei o que fazer. Segunda-feira passei o dia em casa, porque não sabia para onde ir. Perdi o costume de ficar em casa. Ontem ainda dei uma saída, mas voltei", desabafou.