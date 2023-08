Simone Mendes rasga a calça durante show na Festa de Barretos pela segunda vez

Rio - Pela segunda vez, Simone Mendes foi vítima do seu figurino enquanto se apresentava na Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo. Neste sábado, a cantora de 39 anos rasgou a calça na altura do bumbum. Após perceber o perrengue, a artista recebeu a ajuda de um fã que emprestou um casaco para tampar o rasgo.

Ela ainda brincou com sua produção ao perceber o imprevisto. "Sabe o que é? Homem não sabe vestir a gente", disse ela, que minutos depois foi socorrida por membros da equipe com novas peças para cobrir o rasgo na calça.



Na última quinta-feira, a cantora enfrentou o mesmo sufoco durante show na abertura do evento, que marcou a primeira vez que a cantora se apresentou na Festa do Peão de Barretos sem a irmã, Simaria. A dupla chegou ao fim em agosto de 2022.

"Eu não vou embora mesmo porque a minha calça rasgou. Sério, rasgou e foi bem aqui atrás. Mas a gente costura, a gente coloca um pano. Eu quero que a minha calça vá para a casa do Chico porque eu vou cantar até amanhecer o dia", disse.