Integrante do Haikaiss agride estudante durante show em São Paulo

Rio - O cantor Spinardi, integrante do grupo de rap Haikaiss, viralizou nas redes sociais após agredir um estudante da Universidade de São Paulo (USP) durante show em São Carlos, no interior de São Paulo, na madrugada de sábado. O artista teria se irritado quando o rapaz mostrou o dedo médio para a banda, pediu que ele subisse ao palco e desferiu alguns socos. integrantes da banda separaram os dois.

O rapaz agredido relatou o ocorrido e contou que tudo não passou de uma brincadeira com a namorada. "Ela gostava muito com o ex-namorado dela. E aí eu fiquei zoando durante o rolê. Quando ela começava a cantar mais animada, eu mostrava o dedo do meio pro palco e olhava pra ela. Em nenhum momento foi para um integrante específico, olhando pra ele. Era sempre apontando o dedo e olhando pra minha namorando, tipo, tirando com a cara dela", disse em entrevista ao G1.

Em comunicado, o grupo lamentou o episódio e se desculpou com os fãs. "Ainda, sem querer justificar qualquer agressão física, mas esclarecendo o fato, que o rapaz permaneceu durante todo o show fazendo gestos que ofendiam diretamente o artista e sua banda, onde o mesmo subiu ao palco e insistiu nas provocações", explicou em nota.