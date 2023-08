Faustão se recupera na UTI após transplante de coração

"O Einstein foi acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo na madrugada de [domingo], quando foi iniciada a avaliação sobre a compatibilidade do órgão, levando em consideração o tipo sanguíneo B. A cirurgia aconteceu no início da tarde e durou cerca de 2h30. O procedimento foi realizado com sucesso e Fausto Silva permanece na UTI, pois as próximas horas são importantes para acompanhamento da adaptação do órgão e controle de rejeição", informou a assessoria do hospital.

O hospital recebeu um órgão compatível depois de o apresentador ter ficado apenas sete dias na fila de transplante do SUS.