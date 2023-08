Enzo Celulari compartilha explicação para transplante rápido de Fausto Silva

Rio - Enzo Celulari, filho de Edson Celulari com a atriz Claudia Raia, usou as redes para pedir empatia no caso do apresentador Fausto Silva, que conseguiu um transplante de coração depois de apenas 7 dias esperando na fila do SUS . Neste domingo (27), o influenciador desejou melhoras para o amigo da família e compartilhou uma explicação com alguns motivos para a cirurgia ter sido realizada tão rapidamente.

"1- Seguimos em oração pela rápida recuperação do nosso querido Fausto após a realização do transplante bem sucedido/ 2- Informem-se antes de julgar", escreveu o empresário em seus stories, respostando também uma série de Tweets de um ex-funcionário da área de saúde que deu detalhes sobre o processo de transplante no Brasil. "Alguém que morrerá iminentemente será transplantado antes de uma pessoa mais antiga na lista. Não façam ilações ou acusações de furação de filas ou interesses escusos, é um processo extremamente delicado com profissionais que se desgastam muito física e mentalmente para uma única doação acontecer", alertou o internauta.



Na postagem seguinte, Enzo aproveitou para deixar uma reflexão para seus seguidores. "Por fim, um exercício de empatia após ver muita gente dizer: 'Não quero doar pois pode haver muita coisa errada no sistema'. Ponha-se no lugar do outro, se fosse você precisando de um órgão para ficar vivo, tenho certeza absoluta que esperaria muito o 'sim' de alguém à doação". O filho de Faustão, João Gulherme Silva, também compartilhou o recado de Enzo em seu perfil do Instagram.