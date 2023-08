Miley Cyrus reflete sobre desafios enfrentados em relação com pai: 'O oposto de mim'

Rio - Miley Cyrus, de 30 anos, desabafou sobre os desafios enfrentados em sua relação com o pai, o astro country Billy Ray Cyrus, de 62. A cantora norte-americana admitiu que tem tentado estabelecer uma relação mais próxima com o artista, mas refletiu a respeito das visões de mundo totalmente opostas dos dois, conhecidos por trabalharem juntos na série "Hannah Montana".

"Meu pai cresceu o oposto de mim. Eu cresci no palco, e em uma casa com uma família super unida e todos morando sob o mesmo teto. E eu cresci financeiramente estável e emocionalmente estável, eu acho, também em meus relacionamentos. Isso é algo que meu pai não tinha", iniciou a loira durante o programa "Miley Cyrus: Endless Summer Vacation (Backyard Sessions)", do Disney+.

"Já vi como isso afeta muitas pessoas que passam de não ter nada a ter tudo. É um lugar muito perigoso", acrescentou ela, reflexiva.



Na sequência, a estrela ainda explicou como interpreta a fama de uma maneira bem diferente da visão de Billy Ray. "Ele se sentir amado por um grande público o impactou emocionalmente mais do que jamais poderia ter causado a mim. Quando ele se sente especial ou importante, é como curar uma ferida de infância. E eu sempre me senti e me vi como uma estrela. Isso me emociona. Então, acho que essa é a diferença", concluiu.

Em 2020, Miley surpreendeu os fãs ao deixar de seguir o pai no Instagram e ignorar o aniversário do cantor na web. Na época, tabloides internacionais afirmaram que a cantora havia se afastado do artista por não aprovar a forma como ele lidou com o divórcio de sua mãe, Tish.