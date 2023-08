Após término com Anitta, ator italiano Simone Susinna desembarca em aeroporto de SP

Rio - O ator italiano Simone Susinna, de 29 anos, desembarcou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, nesta segunda-feira, após término do breve affair que teve com Anitta . Vestindo uma jaqueta de couro e usando óculos escuros, o astro do filme "365 Dias" tomou café em uma lanchonete e mostrou simpatia ao posar para fotos com fãs no local.

O galã veio ao Brasil para uma agenda de compromissos profissionais e chegou logo após deixar de seguir a Poderosa no Instagram, sendo removido, também, da lista de pessoas seguidas pela cantora.

Os dois estiveram juntos durante a viagem de férias de Anitta pela Itália, acompanhada por amigas como Juliette, Marina Sena e Jade Picon, em julho deste ano. No entanto, a cantora negou o namoro com Simone : "Não estou namorando, estou solteira. Sempre fui", declarou ela, ao Gshow.

Além disso, no fim de semana, começou a circular nas redes sociais uma suposta frase da artista em gravação recente do programa "Altas Horas", na TV Globo. "Em 2024, eu vou arrumar um cara mara, porque o último era golpe", teria dito Anitta, de acordo com uma página de fã no Twitter.

Os rumores de que o romance entre Anitta e Simone Susinna chegou ao fim ganharam mais força após o colunista Pablo Oliveira, do iG, revelar que o ator pretendia se aproximar de outra brasileira, com o objetivo de expandir sua carreira no Brasil. De acordo com o jornalista, a Patroa foi a segunda opção do galã, que, inicialmente, tentou se envolver com Bruna Marquezine.

No suposto print de uma conversa entre a equipe de Simone e um produtor brasileiro, o assessor do artista envia o link do perfil de Bruna avisando: "Ela é nosso alvo!". Mas o produtor logo responde: "É impossível, Bruna está namorando um cantor e ela é muito fechada".