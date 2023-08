Tatá Werneck elogia Sandy na web após festão de 40 anos: 'Melhor do mundo'

Rio - Tatá Werneck usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para relembrar a comemoração de seu aniversário de 40 anos, que ocorreu na noite de domingo, no Rio. No Instagram, a humorista chegou a se emocionar ao citar a cantora Sandy, responsável por executar o show particular da festa, e não poupou elogios à artista, de quem é fã há anos.